Вийшов повноцінний трейлер чергового шедевру анімації Disney «Енканто: Світ магії» / Encanto





Студія Walt Disney Animation Studios випустила повноцінний трейлер нового мультфільму «Енканто: Світ магії» / Encanto, який вийде на екрани вже 25 листопада 2021 року.

Анімація розповідає історію незвичайної родини Мадриґаль, яка мешкає в чарівному будиночку, захованому містечку під назвою Енканто в горах Колумбії. Кожна дитина в родині обдарована унікальним даром — від суперсили до дару зцілення, але є одне виключення — Мірабель. Вона дуже переймається тим, що не схожа на своїх сестер, але коли несподівано дім починає руйнуватися, а магія лишає родину, саме Мірабель стає останньою надією на порятунок…

Режисерами мультфільму виступили Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт та Байрон Говард. Пісні написав та виконав Лін-Мануель Міранда, відомий по «Гамільтону» та «Моані».

Прем’єра мультфильмі «Енканто: Світ магії» / Encanto в Україні призначена на 25 листопада 2021 року.

Джерело: Disney