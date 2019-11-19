Virgin Galactic начала готовить к суборбитальному полету первую группу будущих космических туристов





Virgin Galactic, частная космическая компания, принадлежащая британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, запустила программу подготовки будущих туристов к полету на космоплане VSS Unity.

Как сообщается, курс под названием Astronaut Readiness Program предстоит пройти всем пассажирам Virgin Galactic, прежде чем им будет позволено подняться на борт корабля для суборбитального полета. Учителя — сотрудники компании, в том числе главный инструктор астронавтов Бет Мозес и главный пилот Дейв Макай.

Отметим, что и Макай, и Мозес были на борту VSS Unity, когда он поднялся на высоту 90 км в феврале, так что они могут поделиться собственным опытом. Помимо этого, Мозес расскажет туристам, как вести себя во время полета, пишет TechCrunch.

Партнер предприятия Брэнсона в этом проекте, компания Under Armour, не только предоставила одежду для космонавтов, но и разработала для них программу питания и физической подготовки. Кроме того, Virgin Galactic наняла команду медиков, задача которых состоит в том, чтобы обследовать и проконсультировать каждого пассажира: хотя туристам необязательно соответствовать строгим требованиями, которые предъявляют к космонавтам, обеспечить им медицинское наблюдение компания обязана.

На данный момент курс обучения проходит первая «партия» будущих космических туристов, состоящая из тех, кто одними из первых приобрел билет на полет на VSS Unity. Ожидается, что обратная связь, которую они предоставят Virgin Galactic, поможет компании усовершенствовать свою модель подготовки для последующих групп.

Сегодня у Virgin Galactic в листе ожидания 600 клиентов, готовых взойти на борт VSS Unity и взмыть выше атмосферы, увидев круглую Землю и испытав невесомость. Продолжительность полета составит 90 минут, цена билета — $250 000. Если все пойдет по плану, первая группа поднимется в небо до середины следующего года.

Источник: hightech.plus