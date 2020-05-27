Владельцы смартфонов OnePlus 8 теперь могут играть в Fortnite при 90 к/с (но, похоже, это просто маркетинговая уловка)





Только в начале этого месяца онлайн-шутер Fortnite, являющийся глобальным феноменом поп-культуры, преодолел рубеж в 350 миллионов зарегистрированных игроков. Немалой популярностью проект пользуется и на смартфонах. И вот сейчас OnePlus объявила, что ее новые флагманские смартфоны OnePlus 8 теперь предлагают возможность играть в Fortnite при кадровой частоте 90 к/с. Это стало возможно благодаря сотрудничеству OnePlus и разработчиков Epic Games, и пока ни один другой смартфон с экраном 90 Гц и выше не может похвастать поддержкой столь высокой кадровой частоты в этой игре.

Для большинства смартфонов с Android пределом в Fortnite является частота 60 кадров в секунду. К слову, это же справедливо и для нынешних консолей Xbox One и PS4. В то же время Nintendo Switch заметно отстает с показателем 30 кадров в секунду. Большинство устройств Apple, включая iPhone Xs, Xs Max и Xr, позволяют запускать игру со скоростью 60 кадров в секунду и только iPad Pro со 120-герцевым экраном обеспечивает вдвое более высокую частоту 120 кадров в секунду.

Отдельно OnePlus подчеркивает, что владельцам моделей предыдущих поколений OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro в игре доступен режим 60 к/с.

Как отмечает GameSpot, при включении более высокой частоты кадров в OnePlus 8 и 8 Pro для графических настроек по умолчанию установлено значение «Низкая» и едва ли игра будет выглядеть лучше хоть в чем-то. То есть, это очень похоже на обычный маркетинговый трюк.

Источник: The Verge