Volvo показала в деле прототип беспилотного электробуса, способного самостоятельно перемещаться в пределах депо и станций обслуживания





Шведская компания Volvo и французское транспортное предприятие Keolis представили прототип 12-метрового электробуса, способного перемещаться в пределах депо и станций обслуживания без водителя.

Инженеры отмечают, что заставлять человека сидеть за рулем, пока автобус моют, заряжают и готовят к следующему рейсу, неэффективно. Кроме того, они подчеркивают, что речь идет не о замене человека роботами, а о повышении производительности труда (водителям больше не придется тратить время в депо — от них будет требоваться лишь подойти в указанное время к определенной точке и сесть за руль уже подготовленного к рейсу самостоятельно подъехавшего автобуса) и о безопасности (ожидается, что система автономного вождения сможет уменьшить число ДТП в пределах парка). Помимо этого, таким образом специалисты надеются позволить депо стать компактнее (предполагается, что автопилоты смогут успешно оперировать в более узких пространствах).

Компания уже проводила испытания беспилотных автобусов прежде, но этот тест — один из первых, которые состоялись в реальных условиях на территории настоящего автопарка в Гетеборге. В его рамках работник предприятия по нажатию кнопки дал команду электробусу заехать на СТО, посетить автомойку, зарядиться, подъехав под автоматическую зарядную станцию, после чего заехать в парковочный лот. Затем автобусу предстояло подобрать условного водителя в точке сбора — им выступали журналисты, пришедшие посмотреть на демонстрационные испытания, — и сделать пару кругов по территории депо. Любопытно, что за передвижением транспортного средства все это время следил удаленный оператор.

О сроках начала серийного оснащения такой технологией выпускаемых электробусов ни Volvo, ни Keolis пока не сообщают, однако уточняют, что это произойдет уже относительно скоро.

«Прежде чем мы сможем увидеть полностью автономные автобусы на общественных дорогах, пройдет еще много лет, но поскольку автопарки — это закрытые территории с предсказуемым и регулярным потоком транспорта, здесь автономные автобусы могут появиться намного раньше», — заявил Хакан Ангевалл, президент автобусного подразделения Volvo.

Источник: hightech.plus