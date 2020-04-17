Воздух в Киеве: как следить за качеством и можно ли самостоятельно что-то с этим сделать?





C связи с тем, что сегодня более чем десяти людям пришлось отвечать на вопрос, какой у меня очиститель воздуха и почему именно его я выбрал, решил написать об этом расширенный пост и ответить на самые частые вопросы.

Что происходит в Киеве?

Я не эколог и достаточно поверхностно понимаю значения всех показателей качества воздуха. Если кто знает лучше – поправляйте. Общепринятым показателем является индекс AQI (Air Quality Index) – индекс качества воздуха, эта аббревиатура используется во всех мировых экологический государственных органах для информирования общественности про уровень загрязнения воздуха. Есть два метода подсчета – Американский и Китайский, мы используем американский. В общем и целом принято такое «чтение» этого показателя:

0-50 — нормальный;

51-100 — умеренный;

100-150 — небезопасно для чувствительных людей (больных астмой, например);

151 -200 — небезопасно для всех;

200-300 — угроза здоровью;

>300 — опасно.

Напомню, вчера в некоторых районах Киева этот показатель зашкаливал за 450. У меня дома вчера вечером показатель PM 2.5 (что это — ниже) 350 (были открыты окна). Через час работы очистителя и закрытии окон (но балкон оставили открытым, хотя и с закрытыми окнами) — было уже 50.

Из чего состоит и как считается AQI?

Индекс качества воздуха определяется как самое высокое значение из пяти индивидуальных индексов загрязняющих веществ, рассчитанных за одно и тоже время. Для примера, если индексы O3, NO2, SO2, PM 2.5 и PM 10 равны 1, 3, 1, 2, 2 соответственно, средний индекс будет равен трем.

Где смотреть показатель AQI в реальном времени?

Как по мне, точнее и подробнее всего (наибольшее количество датчиков, к примеру ближайший от моего дома в 350 метрах) — в Telegram-боте @SaveEcoBot (он же присылает уведомления если превышен уровень).

Для любителей приложений – я чаще всего использую Airvisual (есть для обоих платформ). Есть еще Air Matters — там еще присутсвуют некоторые аллергены. Но в обоих приложений датчиков в разы меньше, чем в боте.

Чем самостоятельно мерять уровень загрязнения дома?

Для этого существуют разные приборы, с ценником от $25 до $400. Чем дороже прибор, тем больше показателей он меряет. Есть отдельные варианты для улиц и для помещений. Но если вы собираетесь покупать очиститель, то с большой вероятностью в него уже будет встроен такой датчик. Можно собрать самостоятельно из деталей (от $25), можно купить готовый+ вы можете подключать уличный датчик к общей карте.

Что чистит домашний очиститель?

Вопросом очистки воздуха я озаботился осенью, и провел небольшое исследование на эту тему. Чаще всего домашний очиститель очищает от частиц PM 2.5 – это твёрдые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся во взвешенном состоянии в воздухе. Именно эти вещества вызывают помутнение воздуха, типичное для центров крупнейших мегаполисов.

Какой очиститель использую я и какой советую?

По сути есть 3 типа: просто очиститель, очиститель с увлажнителем, ионизатор. Про ионизатор я слашил немало негатива, этот вариант отбросил. Выбирал между решением 2-в-1 т пользовался таким критерием: у каждого фильтра есть ресурс. И если у вас 2-в-1, то соответственно ресурс фильтра используется даже если вам нужна только одна из функций. Ну и решения 2-в-1 по цене в среднем в два раза выше просто очистителей.

А нужен ли мне увлажнитель?

Да, нужен, в большинстве киевских квартир воздух пересушен. У меня в каждой комнате стоят датчики влажности (маленькие кружочки от Xiaomi), поэтому могу сказать наверняка. Пока использую «глупые» увлажнители от Boneco, может чуть позже куплю их умные аналоги.

И все же, какая модель и фирма?

Я в результате выбрал Xiaomi Mi Purifier 2s . Он стоил около 4500 гривен, может управляться удаленно, подключается к Wi-Fi. Ресурс фильтра около 1000 часов, рекомендуемая площадь около 40 м2. Сейчас его в магазинах почти нигде нет — уже разобрали. Стоимость фильтра 600-1000 грн.

Альтернатива, о которой слышал тоже очень хорошие отзывы — Phillips. Есть модели от 6000 до 16000. И вроде бы еще можно найти в наличии. Еще советовали модели от Daikin и Toshiba, но ничего о них не знаю, потому не могу советовать. Ну и они чаще всего сильно дороже.

Опубликовано с разрешения автора, оригинал записи в Facebook