«Враг моего врага — мой друг»: Microsoft и Nintendo совместно троллят Sony за отсутствие кроссплатформенности и вместе строят сердечко в Minecraft

Обычно все участники консольного рынка достаточно жестко конкурируют друг с другом за аудиторию и прибыль, однако когда один из них допускает ошибку, остальные не упускают шанса временно объединиться и подколоть неудачливого оппонента. На фоне гнева игроков, которым не обеспечили возможность играть в Fortnite одновременно на PS4 и Nintendo Switch, компании Microsoft и Nintendo показали, как нужно правильно делать кроссплатформенные проекты.

Для этого они сначала выпустили рекламный ролик, в котором обладатель консоли Xbox играет вместе с владельцем Nintendo Switch в Minecraft:

Ну, а затем twitter-аккаунты компаний Nintendo, Microsoft и Minecraft договорились вместе построить в этой игре что-то интересное, выбрав огромное сердце:

Hey @Xbox, since we can play together in @Minecraft now, did you want to build something? pic.twitter.com/LIylWy3yXZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 июня 2018 г.

Our bodies are ready. What are we building? — Xbox (@Xbox) 21 июня 2018 г.

Well since you two seem so lovey-dovey now, why not try building something like this? Have fun! pic.twitter.com/4wMD1FpDA9 — Minecraft (@Minecraft) 21 июня 2018 г.

Таким образом два игрока консольного рынка поддевают Sony, которая на правах лидера сегмента не открывает для владельцев PlayStation возможность играть в кроссплатформенном режиме, чтобы не поддерживать конкурентов.

Естественно, в социальных сетях сразу начали шутить по поводу противостояния и режима совместной игры:

Boy Sony's version of the new Minecraft crossplay trailer is sure accurate! pic.twitter.com/w7ArdAaRt2 — Hero of Legend (@GoldMetalSonic) 21 июня 2018 г.

Источник: Polygon