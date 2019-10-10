Все ради Arcade. Apple начала продавать геймпад Xbox у себя на сайте (но покупать его там мы, конечно же, не будем)





Apple начала продажи Xbox Wireless Controller на своем сайте после добавления поддержки геймпада Microsoft в недавно выпущенных крупных обновлениях программных платформ iPhone, iPad, Apple TV и Mac. Контроллер уже доступен для приобретения на сайте Apple по цене $59,95.

В розничных магазинах Apple геймпады Xbox пока отсутствуют (и не факт, что они там вообще появятся), но очевидно, что купертиновский гигант пошел на этот шаг ради дополнительной рекламы собственного игрового сервиса Arcade. Напомним, подписка, которая стоит 5 долларов в месяц, дает право запускать игры на iPhone, iPad, macOS и Apple TV.

Что интересно, вместе с Xbox в macOS Catalina, iOS 13, iPadOS и tvOS 13 также появилась поддержка контроллеров DualShock 4 для PlayStation 4. Обе эти модели контроллеров можно подключать к устройствам Apple по Bluetooth для обеспечения наилучшего игрового опыта. Вот только Apple почему-то решила продавать на своем сайте только геймпад Xbox. Не исключено, что в будущем DualShock 4 тоже появится на сайте Apple, но пока ничто не указывает на это событие.

Остается добавить, что покупать Xbox на сайте Apple в целом не очень хорошая идея, поскольку на других зарубежных площадках зачастую проходят разные акции и можно купить устройство по гораздо более привлекательной цене.

Источник: The Verge