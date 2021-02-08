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Вслед за звуковыми эффектами из Windows а капелла группа из Южной Кореи напела рингтоны iPhone

Вслед за звуковыми эффектами из Windows а капелла группа из Южной Кореи напела рингтоны iPhone

Вслед за звуковыми эффектами из Windows а капелла группа из Южной Кореи напела рингтоны iPhone


Знаменитый стандартный рингтон Opening, классический Marimba и звонкий Strum наряду с другими звуковыми эффектами iPhone в очередном перформансе а капеллы группы из Южной Кореи, прославившейся в прошлом месяце своим кавером на звуковые эффекты из Windows.

Продолжительность нового ролика музыкального коллектива Maytree из Южной Кореи с исполнением кавера на рингтоны iPhone в стиле а капелло — чуть больше минуты. В своей оригинальной импровизации группа даже напела некоторые системные звуки iOS, в том числе звуки отправки и получения текстовых сообщений и тщательно отлаженную версию звука блокировки iPhone.

Если вы вдруг пропустили предыдущий ролик с напеванием а капелла звуков Windows, то вот оно:

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