Второй по величине в мире оператор паромов обязался перевести все свои транспортные средства с дизеля на аккумуляторы





Коммунальная паромная система штата Вашингтон, вторая по величине в мире, перейдет с дизельного топлива на аккумуляторы. В настоящее время паромный флот штата, состоящий из 22 судов, перевозящий ежегодно 25 млн человек, потребляет около 20 млн галлонов дизельного топлива в год, что соответствует расходам средней авиакомпании и делает предприятие одной из наименее дружелюбных к экологии фирм региона.

Местное правительство в рамках борьбы с изменениями климата потребовало от оператора разработать план по полной декарбонизации, частью которого должна стать замена дизель-генераторов паромов на аккумуляторы — ожидается, что этот шаг существенно сократит углеродный след и самой компании, и штата. Но не только.

«Переход на аккумуляторы положителен не только с точки зрения экоактивизма. Во-первых, электрические суда издают меньше шума. Во-вторых, мы ожидаем, что нововведение быстро окупится — все же электричество дешевле дизеля, а кроме того, электрические моторы дешевле в обслуживании, — и начнет экономить налогоплательщикам миллионы долларов ежегодно», — указывает представитель паромной системы Вашингтона.

Впрочем, не стоит думать, что переход будет осуществлен уже в ближайшее время. По оценкам оператора, на то, чтобы электрифицировать весь флот, уйдет около 20 лет, поскольку предприятию предстоит не только переоборудовать суда, но и оснастить пристани зарядными станциями, а также заключить ряд новых договоров с местными энергооператорами. С учетом указанных сложностей процесс электрификации было решено разбить на несколько этапов.

На первом этапе компания займется переоборудованием трех паромов Jumbo Mark II, самых «грязных» во всем флоте: каждый из них ежегодно потребляет 5 млн галлонов дизельного топлива. Оснащение этих судов аккумуляторами, согласно намеченному плану, должно состояться в течение 2-3 лет; вместе с тем, после этого суда не сразу перейдут на потребление одного лишь электричества: первоначально, до того, как компания построит и запустит быстрые зарядные станции, модернизированные паромы будут работать в гибридном режиме, дозаряжая батареи по пути при помощи одного-двух оставшихся дизельных генераторов (в настоящее время их четыре). После ввода в эксплуатацию быстрых станций зарядки дизель-генераторы также останутся, но будут использоваться уже исключительно в качестве резервной системы питания на случай, к примеру, разыгравшейся непогоды. Перевод всех трех Jumbo Mark II на электричество, как утверждается, позволит сократить выбросы на 48 000 метрических тонн углекислого газа в год, что соответствует удалению с дороги 10 000 автомобилей.

В дополнение к вышесказанному вашингтонский паромный оператор объявил о том, что начиная с этого года он будет закупать только гибридные паромы и до 2028 года приобретет по меньшей мере пять новых гибридных судов — в них дизель-генераторы после ввода в эксплуатацию быстрых зарядных станций также будут использоваться только в качестве резервной системы питания.

Источник: hightech.plus