Второй сезон супергеройского сериала The Boys / «Пацаны» от Amazon стартует 4 сентября 2020 года [трейлер]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Amazon провела часовой стрим с актерами и съемочной группой сериала The Boys / «Пацаны», во время которого объявила дату выхода второго сезона. В свою очередь участники проекта поделились своими впечатлениями и даже показали стартовые три минуты первой серии нового сезона.

Итак, ТВ-шоу стартует 4 сентября в сервисе Prime Video, причем зрители смогут увидеть сразу три серии The Boys. В дальнейшем свежие серии будут показывать еженедельно, как это обычно принято у телевизионных каналов, полный сезон состоит из 8 серий.

Судя по тизер-трейлеру, в команде супергероев появляется новичок Stormfront, которая с самого начала знакомства посягает на лидерство Хоумлендера. Как обычно, «Семерке» противостоит команда неравнодушных людей во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан). Также в сериале снялись Элизабет Шу, Джек Куэйд, Карен Фукухара и др, шоураннерами выступают Эрик Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген.

Источник: Engagdet