Вышел новый зрелищный трейлер фильма Hellboy / «Хеллбой» c Дэвидом Харбором и Миллой Йовович

Киностудия Lionsgate выложила в сеть второй трейлер фильма Hellboy / «Хеллбой», который является перезапуском одноименной серии фильмов о демоне из вселенной комиксов Dark Horse. Родословная и ужасный вид этого героя не мешают ему творить добрые дела, однако и особой щепетильностью Хеллбой не отличается, что и отразилось на взрослом рейтинге будущей картины.

Главную роль в фильме Hellboy / «Хеллбой» исполнил Дэвид Харбор, известный широкому кругу зрителей по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела». Также в картине снимаются Милла Йовович («Обитель зла»), Иэн МакШейн («Джон Уик») и др. Режиссером перезапуска выступил Нил Маршалл, который работал над такими заметными сериалами, как Игра Престолов» / Game of Thrones, «Мир Дикого Запада» / Westworld и «Ганнибал» / Hannibal.

Напомним, что два предыдущих художественные фильма о детище Майка Миньола (автор серии комиксов «Хеллбой» издательства Dark Horse Comics) — «Хеллбой: Герой из пекла» (2004) и «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008) — поставил оскароносный режиссер Гильермо Дель-Торо. Но несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей оба фильма про «Хеллбоя» провалились в прокате и в итоге Дель-Торо отказался от планов делать триквелл и спин-офф о принце Нуаде.

Премьера Hellboy / «Хеллбой» состоится 12 апреля 2019 года.

Источник: Lionsgate