Вышел полноценный трейлер фантастического фильма «Аннигиляция» / Annihilation с Натали Портман в главной роли

Киностудия Paramount Pictures выложила сегодня в сеть первый полноценный трейлер экранизации романа Джеффа Вандермеера «Аннигиляция». Главную роль в картине сыграла Натали Портман, а режиссером выступил давний фанат фантастических фильмов Алекс Гарленд, снявший «Дредда» (2012) и «Ex Machina» (2015).

По сюжету фильма биолог Натали Портман вместе с другими учеными отправляется в экспедицию, призванную изучить загадочную «Зону Икс». Зона возникла на южном побережье США после того, как ее отгородил от остального мира загадочный инопланетный барьер. Все побывавшие за ним отмечают, что внутри очень тихо и спокойно, но далеко не всем удается вернуться обратно. Мужу главной героини вернуться удалось, но в заметно измененном состоянии, так что Натали Портман будет не только изучать зону, но и попытается ответить на вопросы, которые помогут вернуть мужа к жизни.

Роман «Аннигиляция» (Annihilation) является первой частью трилогии «Южный предел», далее следуют книги «Власть» (Authority) и «Принятие» (Acceptance). Премьера первого фильма состоится 22 февраля 2018 года, после чего нас наверняка ждет еще как минимум два сиквела.

Источник: Paramount Pictures