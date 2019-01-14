Вышел тизер финального сезона «Игры престолов». Его премьера состоится 14 апреля

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После двух неполноценных тизер-трейлеров (1 и 2) американский телеканал HBO наконец-то выпустил третий тизер финального сезона «Игры престолов», который несет хоть какую-то ценность. Во-первых, создатели объявили дату премьеры столь долгожданной многими продолжения одного из главных сериалов современности — первый эпизод последнего, восьмого сезона сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля.

Во-вторых, вот тизер-трейлер продолжения, который можно назвать первым полноценным тизером финального сезона «Игры престолов». Ролик был опубликован незадолго до премьеры третьего сезона «Настоящего детектива», который, если верить критикам, получился не хуже первого.

В тизере показывается интригующая сцена воссоединение Старков (Сансы, Арьи и Джона) в семейном склепе в Винтерфелле. Оборачиваясь на статую своего отца Нэда Старка, Джон слышит его голос, который утверждает, что он тоже Старк «пусть не по имени, но по крови». Затем факелы в склепе гаснут и на него опускается ледянящий туман…

Восьмой сезон «Игры престолов» будет состоять из шести эпизодов.

Но на последнем сезоне «Игры престолов» история не закончится. На подходе приквел. Он (пока неофициально) называется The Long Night — «Долгая Ночь», он поведает о происхождении белых ходоков и покажут «низвержение Вестероса» — переход от так называемого Века Героев к «самым темным временам» в истории Семи Королевств. Вероятно, частью истории станет Война за рассвет, в ходе которой люди объединились с Детьми Леса, чтобы остановить первое наступление белых ходоков. Собственно, именно так в итоге появилась Стена и Ночной дозор. Буквально на днях HBO огласила полный актерский состав проекта.