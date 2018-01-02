Вышла новая версия Telegram: новые темы, поддержка нескольких аккаунтов и быстрые ответы

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На днях популярный защищенный мессенджер Telegram получил крупное обновление. Новая версия под порядковым номером 4.7 вышла одновременно на iOS и Android.

Для пользователей iOS обновление принесло четыре новые темы, включая одну светлую (Day) и две темные (Night и Night Blue). Тема оформления Day также позволяет менять основной цвет приложения на любой желаемый.

В случае Android, где поддержка тем появилась немного раньше, была добавлена поддержка нескольких аккаунтов. Теперь пользователи смогут быстро переключаться между несколькими учетными записями, привязанными к разным номерам телефонов, без необходимости выхода. Особенно полезной данная возможность будет для SMM-менеджеров, которые постоянно работают с несколькими аккаунтами одновременно. Стоит отметить, что в данном случае уведомления о новых сообщениях будут приходить сразу из трех аккаунтов, но в настройках можно будет отключить эту функцию.

Наконец, на обеих платформах появилась функция быстрого ответа на сообщения — для активации функции достаточно простого жеста взмахивания по экрану влево.

Источник: Telegram