Вышла первая стабильная версия альтернативной ОС для умных часов AsteroidOS

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Операционную систему для умных часов AsteroidOS начали разрабатывать еще в 2015 году, но первая стабильная версия вышла только сейчас. Основанная на Linux-система поддерживает Android-смартфоны и может выступить неплохой альтернативой для разработчиков носимой электроники, которые по какой-либо причине не хотят использовать Wear OS от Google.

Система AsteroidOS 1.0 умеет выводить на экран умных часов уведомления от смартфонных приложений, включая сообщения, события из календаря, будильники, погоду, а также управлять процессом воспроизведения музыки. Если этого покажется мало, то разработчики ОС подготовили для энтузиастов набор SDK с инструкциями, с помощью которых можно создавать собственные приложения и скины для часов.

На данный момент платформа AsteroidOS предлагает базовую функциональность, при этом для того, чтобы самостоятельно опробовать ее возможности, вам понадобятся умные часы на платформе Watch OS. К примеру, поддерживаются модели LG G Watch, LG G Watch Urbane, LG G Watch R, Asus Zenwatch 1, Asus Zenwatch 2, Asus Zenwatch 3 и Sony Smartwatch 3. В ближайших планах выпуск версии с поддержкой часов Huawei Watch и Samsung Gear S.

Во время установки данной ОС можно будет выбрать, полностью заменить текущую Wear OS новой AsteroidOS или же установить ее одновременно с базовой, используя режим двойной загрузки.

Источник: Engadget