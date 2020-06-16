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Вышел 8K-трейлер зомби-хоррора Peninsula / «Полуостров» («Поезд в Пусан 2»). Премьера назначена на 6 августа 2020 года

Вышел 8K-трейлер зомби-хоррора Peninsula / «Полуостров» («Поезд в Пусан 2»). Премьера назначена на 6 августа 2020 года

Вышел 8K-трейлер зомби-хоррора Peninsula / «Полуостров» («Поезд в Пусан 2»). Премьера назначена на 6 августа 2020 года


Создатели корейского зомби-хоррора Peninsula / «Полуостров», который является прямым продолжением «Поезда в Пусан», опубликовали первый полноценный трейлер картины в 8K-качестве.

События в фильме развиваются спустя четыре года после первоначального заражения страшным вирусом, соответственно, человечество уже привыкло к зомби и начало учиться справляться с этой напастью.

Режиссером и сценаристом проекта выступил автор оригинального фильма Ён Сан Хо, который также снял анимационный приквел Seoul Station / «Станция «Сеул»», запустивший данную зомби-франшизу.

В ролях снялись мало известные за пределами Кореи актеры Кан Дон Вон (Gang Dong-won), Ли Джон Хён (Lee Jung-hyun), Ли Рэ (Lee Re), Квон Хэ Хё (Kwon Hae-hyo) и другие.

Премьера фильма Peninsula / «Полуостров», который также можно назвать «Поезд в Пусан 2», состоится 6 августа 2020 года.

Источник: Variety

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