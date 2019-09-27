Вышел новый сюжетный трейлер игры Star Wars Jedi: Fallen Order, релиз состоится 15 ноября на ПК, PS4 и Xbox One

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Компания EA неоднократно выкладывала трейлеры игры Star Wars Jedi: Fallen Order, мы успели увидеть не только анонсирующий ролик, но и достаточное подробное геймплейное видео. И тем не менее за полтора месяца до релиза разработчики решили поддержать интерес к игре новым трейлером «Миссия Кэла».

Оказывается, главный герой Кэл Кестис не просто скрывается от инквизиторов Галактической Империи, которые хотят найти и уничтожить остатки Ордена джедаев, а еще и помогает себе подобным разыскать некий важный для судьбы джедаев артефакт…

Напомним, что игру разработала студия Respawn, она представляет собой однопользовательский экшн, в котором игроку предстоит воплотиться в падавана в бегах. В свое время главный герой по имени Кэл Кестис пережил «Приказ 66», во время которого были перебиты практически все джедаи. Теперь он работает простым рабочим и старается не демонстрировать свои способности. Однако во время несчастного случая на производстве все же использует Силу для спасения друга, после чего попадает в поле зрения Империи.

«Star Wars Jedi: Fallen Order» / «Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден» получит полноценную сюжетную компанию без миктротранзакций и мультиплеера, она будет доступна на всех популярных платформах, включая ПК, PS4 и Xbox One, с 15 ноября 2019 года.

P.S. Кстати, если вдруг пропустили, разработчики также выкладывали расширенную версию геймплейного ролика:

Источник: EA