Вышел новый тизер-трейлер четвертого сезона «Очень странных дел» — он отсылает к темному прошлому Одиннадцать





Netflix 6 мая выпустил новый трейлер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела». Ролик озаглавлен как «Eleven, are you listening?» («Одиннадцать, ты слушаешь?»).

Новый тизер — флэшбэк, который показывает главного антагониста первого сезона, доктора Мартина Бреннера (Мэттью Модайн), обращающегося к группе детей в той же секретной лаборатории, откуда родом Одиннадцать (Милли Бобби Браун). В самом конце ролика нам показывают камеру под номером 11, в которой когда-то содержалась главная героиня Одиннадцать. Затем звучит фраза «Одиннадцать, ты слушаешь?» и в кадре появляются глаза очнувшегося персонажа Милли Бобби Браун. Складывается впечатление, что эти обрывочные фрагменты — воспоминания из прошлого Одиннадцать.

Предположительно, новый сезон продолжит исследовать происхождение Одиннадцать, а также, возможно, расскажет о других детях со сверхспособностями. Доподлинно известно, что действие нового сезона будет разворачиваться не в Хоукинсе, где происходили события первых трех сезонов. Создатели сериала подтвердили это еще в первом тизере, вышедшем в сентябре 2019 года.

Этот новый трейлер технически является вторым после дебютного в феврале 2020 года, когда нам показали шерифа Хоукинса Джима Хоппера (Дэвид Харбор), удерживаемого в заключении на заснеженной камчатской пустоши. Судя по подписям к видео (001/004 и 002/004 соответственно), стоит ожидать еще минимум двух трейлеров. И, возможно, тогда хоть что-то проясниться, поскольку сейчас из трейлеров «ясно, что ничего не ясно».

За день до выхода второго трейлера Netflix выложил промежуточный, очень странный тизер — с семью работающими телевизорами и объявлением, что лаборатория Хоукинса закрыта на неопределенный срок.

Съемки четвертого сезона «Очень странных дел» в начале 2020 года были прерваны спустя две недели после старта из-за пандемии COVID-19, и работа над сериалом возобновилась только в сентябре прошлого года. Именно поэтому между первый и вторым трейлером прошло столько времени.

Дата выхода четвертого сезона, количество серий и актерский состав пока не объявлены. Но, учитывая возобновление рекламной кампании, премьера Stranger Things 4 явно не за горами. Ранее Финн Вулфард, исполнитель одной из главных ролей, общаясь с фанатами, рассказал, что надеется на выход продолжения в 2022 году.