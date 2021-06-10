Вышел новый трейлер комедийного боевика Free Guy / «Персонаж» с Райаном Рейнольдсом в роли игрового NPC (премьера — 13 августа)

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После неоднократных переносов даты премьеры и даже исключения фильма из расписания релизов киностудия 20th Century Studios наконец окончательно определилась с графиком и решила порадовать фанатов творчества Райана Рейнольдса свежим трейлером картины Free Guy / «Персонаж».

По сюжету Райн играет простого Парня (Guy), который работает в крупном банке Свободного Города (Free City). Он очень доволен своей жизнью, работой и друзьями, однако после 17 ограблений кряду задумывается над реалистичностью происходящего. С помощью реального игрока (Джоди Комер) он наконец осознает, что живет в виртуальном мире онлайн-игры, где является второстепенным персонажем.

Жажда справедливости и правильный характер Парня не позволяют ему оставаться в стороне и он решает освободить всех своих друзей-NPC, однако владелец игровой компании (Тайка Вайтити) отвечает на это радикальным шагом — отключением серверов. Успеет ли Парень и его друзья спастись из-под обломков цифрового мира и вырваться на свободу мы узнаем только в конце картины.

Отметим, что сценарий фильма написал Мэтт Либерман («Игры с огнем», «Семейка Аддамс»), а режиссером выступил Шон Леви («Ночь в музее», «Прибытие», «Очень странные дела»). Премьера картины Free Guy / «Персонаж» запланирована на 13 августа 2021 года.

Источник: 20th Century Studios