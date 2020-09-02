Вышел полноценный трейлер мультсериала Jurassic World: Camp Cretaceous, премьера на Netflix состоится 18 сентября 2020 года





Еще в середине прошлого года стриминговый сервис Netflix заказал у студии DreamWorks Animation анимационный сериал «Jurassic World: Camp Cretaceous» по вселенной «Парк Юрского периода». Несмотря на пандемию коронавируса создатели справились с поставленной задачей вовремя — зрители смогут увидеть полный первый сезон уже через две недели, 18 сентября 2020 года.

Как нетрудно догадаться, действие будет происходить на острове Исла Нублар, где в очередной раз динозавры вырываются на волю. Вот только решать возникшие проблемы придется не взрослым, а группе подростков. После того как первые две части «Мира юрского периода» собрали в прокате более $3 млрд, появления в рамках франшизы продукта для младшей возрастной категории было вопросом времени (кстати, по миру игры даже есть экономический симулятор — Jurassic World Evolution).

Шоураннерами «Jurassic World: Camp Cretaceous» стали Скотт Кример («Пингвины из Мадагаскара», «Кунг-фу панда: Удивительные легенды») и Лэйн Луэрас («Фанбой и Чам Чам»). Продюсируют проект Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу, который занимался всеми последними фильмами «Мир юрского периода», включая еще не вышедшую третью часть.

Источник: Netflix