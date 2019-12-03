Вышел первый тизер-трейлер супергеройского фильма Black Widow / «Черная Вдова» от Marvel со Скарлетт Йоханссон в главной роли

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Сегодня компания Marvel опубликовала первый тизер-трейлер фильма Black Widow / «Черная Вдова», в котором рассказывается история становления важного для MCU персонажа.

Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон, события в фильме по понятным причинам будут происходить до финальной части «Мстителей» (Avengers: Endgame), сразу после завершения сюжета Captain America: Civil War / «Первый мститель: Противостояние».

Противостоять главной героине будет Таскмастер, а помогать — старые друзья по школе наемных убийц КГБ: еще две «Черные Вдовы» — Елена Белова (Флоренс Пью) и Мелина (Рэйчел Вайс), а также Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора («Stranger Things») и Уильям Хёрт. В фильме также появится генерал Таддеус Росс (Уильям Хёрт), который позже трансформируется в Громовержеца / Красного Халка и (скорее всего в небольшом камео) — Тони Старк в исполнении Роберта Дауни младшего.

Режиссером сольного фильма о Черной вдове выступит Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Премьера фильма Black Widow запланирована на 1 мая 2020 года, картина официально запустит четвертую фазу киновселенной Marvel Cinematic Universe.

Источник: EW