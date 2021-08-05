Вышел первый трейлер боевика Kate / «Кейт» о наемной убийце с Мэри Элизабет Уинстед и Вуди Харрельсоном





Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер боевика Kate / «Кейт», главные роли в котором сыграли Мэри Элизабет Уинстед и Вуди Харрельсон. Второго актера представлять нет нужды, а вот первая все же нуждается в некотором анонсе — это та самая Рамона из «Скотт Пилигрим против всех», заложница из «Кловерфилд, 10» и воровка из «Фарго».

Сюжет картины довольно прост — наемной убийце заказывают очередную цель, но задание провалено и теперь ей предстоит выпутываться из проблем. Изюминку историю предает тот факт, что киллера отравили еще до начала задания и теперь ей остается жить максимум 24 часа. Естественно, сильная женщина решает не плакать у окна, а найти своих обидчиков, а заодно и противоядие…

Если после просмотра трейлера у вас осталось впечатление, что где-то вы уже это видели, то скорее всего так оно и есть — продюсеры Kate / «Кейт» работали над Atomic Blonde / «Взрывной блондинкой» с Шарлиз Терон, а видеоряд в целом (мрак и неон) очень сильно напоминает франшизу Джон Уик.

Премьера боевика Kate / «Кейт» состоится на стриминговой платформе Netflix и в избранных кинотеатрах 10 сентября 2021 года.

Источник: Netflix