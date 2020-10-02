Вышел первый трейлер фэнтези The Witches / «Ведьмы» по книге Роальда Даля от Роберта Земекиса и Гильермо дель Торо





Студия Warner Bros. решила показать, что не только Disney умеет снимать качественные фэнтези фильмы. Для этого она взяла книгу знаменитого детского писателя Роальда Даля («Чарли и шоколадная фабрика», «Изумительный мистер Лис», «Большой и добрый великан»), пригласила именитых специалистов Роберта Земекиса и Гильермо дель Торо, а также популярных актеров вроде Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Криса Рока и в итоге получила The Witches / «Ведьм».





Фильм основан на одноименной повести Роальда Даля, при этом Роберт Земекис в паре с Гильермо дель Торо написал адаптированный сценарий, а затем самостоятельно срежиссировал картину. По сюжету юный сирота вместе с любящей бабушкой случайно пересекается с группой гламурных злых ведьм под предводительством Верховной Ведьмы (Энн Хэтэуэй). Несмотря на то, что мальчика и его друзей превращают в мышей, они должны помешать коварным планам злых волшебниц.

Интересно, что в Украине премьера картины The Witches / «Ведьмы» пройдет в кинотеатрах 29 октября 2020 года, а вот в США фильм сразу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max, минуя кинотеатры.

Источник: Polygon