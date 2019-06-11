Вышел первый трейлер мультфильма Frozen 2 / «Холодное сердце 2» от Disney

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Студия Disney выложила полноценный трейлер продолжения мультфильма Frozen / «Холодное сердце» о принцессе Эльзе, обладающей магической способностью замораживать все вокруг себя, и ее сестре Анне.

В сиквеле сестры отправляются на Север, чтобы узнать правду о своем прошлом. В мультфильме появятся все старые знакомые, включая Кристофа, его оленя Свена и обаятельного снеговика Олафа.





Режиссерами Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выступили Крис Бак и Дженнифер Ли, а продюсером — Питер Дель Вечо, все они работали над первой частью. В украинский прокат мультфильм Frozen 2 / «Холодное сердце 2» выйдет 21 ноября 2019 года.

Источник: Disney