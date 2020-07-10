Вышел первый трейлер нового сезона супергеройского сериала The Boys / «Пацаны» от Amazon





Если вы смотрели первый сезон супергеройского сериала The Boys / «Пацаны» и хорошо помните его концовку, то хорошо понимаете, что в этой истории все только начинается. Могущественной семерке известны имена оппонентов, Мясник узнал правду о жене, а на смену убитому Translucent пришла новая героиня Stormfront, у которой сразу не заладились отношения с лидером Homelander.

Amazon опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона, который содержит много интересных деталей. В частности, становится понятно, что создатели сериала не собираются снижать градус жестокости и любители подобного рода зрелищ смогут насладиться кровавыми сценами и во втором сезоне. Сюжет будет развиваться по привычной канве — одержимый местью Мясник ведет за собой команду «Пацанов», а «Семерка» супергероев начинает воспринимать их немного серьезнее, чем раньше, однако внутренние проблемы организации мешают дать эффективный отпор.

Напомним, что сериал The Boys / «Пацаны» от Amazon является экранизацией одноименного комикса Гарта Энниса, шоураннерами выступили Эрик Крипке, Эван Голдберг и Сет Роген. В главных ролях снялись Карл Урбан (Билли Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Энтони Старр (Homelander), Эрин Мориарти (Starlight) и другие.

Премьера второго сезона состоится 4 сентября 2020 года в сервисе Prime Video. Зрители смогут увидеть сразу три серии The Boys, а в дальнейшем свежие серии будут показывать еженедельно, как это обычно принято у телевизионных каналов, полный сезон состоит из 8 серий.

Источник: Polygon