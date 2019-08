Вышел первый трейлер новой игры Need for Speed Heat, релиз назначен на 8 ноября 2019 года

Компания Electronic Arts опубликовала первый трейлер новой гоночной игры Need for Speed Heat от геймстудии Ghost Games, релиз которой состоится 8 ноября текущего года на платформах PS4, Xbox One и РС. Эта же студия разрабатывала игры Need for Speed Rivals (2013) и Need for Speed Payback (2017).

Судя по трейлеру, нам опять предложат примерить на себя роль стритрейсера, который днем участвует в официальных соревнованиях Speedhunters Showdown, а ночью переключается на нелегальные заезды, в которых приходится не только сражаться за победу с конкурентами, но и избегать ареста со стороны полиции.

Действие игры разворачивается в вымышленном городе Палм-Сити, прообразом которого выступил Майами — именно поэтому игра и получила такое название. Как обычно в серии NFS, игрок сможет «прокачивать» свой автомобиль с помощью технических и визуальных улучшений, зарабатывая на это средства в рамках легальных и нелегальных гонок.

На игру NFS Heat уже открыт предзаказ (по следующей ссылке), который дает право на получение автомобилей и бонусов, а также позволит загрузить игру на три дня раньше, 5 ноября 2019 года.

Первый геймплейный ролик игры обещают показать уже через пять дней, на Gamescom 2019.

Источник: EA