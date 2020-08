Вышел первый трейлер экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» / Death on the Nile, премьера назначена на 22 октября 2020 года

Компания 20th Century Studios опубликовала первый трейлер нового детективного триллера «Смерть на Ниле» / Death on the Nile, снятого на основе одноименной книги Агаты Кристи. Фильм продолжит серию детективных фильмов о приключениях сыщика Эркюля Пуаро, первым из которых стал «Убийство в „Восточном экспрессе“» / Murder on the Orient Express (2017). В обоих случаях исполнителем главной роли и режиссером выступает талантливый британский актер Кеннет Брана, а сценаристом — Майкл Грин.

По сюжету фильма египетский отдых бельгийского детектива Эркюля Пуаро на борту гламурного парохода превращается в устрашающий поиск убийцы. Все идет наперекосяк после трагического завершения медового месяца одной идиллической пары. История разворачивается на фоне эпических пейзажей с широкими пустынями и величественными пирамидами Гизы. В ней есть место необузданной страсти и парализующей ревности, группе безупречно одетых героев-космополитов, а также немалом количестве сюжетных поворотов, которые заставят зрителя ломать голову до шокирующей развязки.





Помимо Кеннета Браны (Эркюль Пуаро) в ролях снялись Том Бейтман, Аннетт Бенинг, Рассел Брэнд, Али Фазал, Дон Френч, Галь Гадот, Арми Хаммер, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Софи Оконедо, Дженнифер Сондерс, Летиция Райт и другие.

Премьера фильма «Смерть на Ниле» / Death on the Nile назначена на 22 октября 2020 года.

