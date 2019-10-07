Вышел полноценный трейлер сериала Star Trek: Picard / «Звездный путь: Пикар» с Патриком Стюартом в главной роли, премьера состоится 23 января 2020 года

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На выходных в рамках мероприятия New York Comic-Con наконец был показан полноценный трейлер сериала Star Trek: Picard / «Звездный путь: Пикар», который буквально восхитил фанатов вселенной обилием классических героев.

Так, помимо Патрика Стюарта в роли капитана Жана-Люка Пикара в новом сериале также появятся Джонатан Фрейкс (Уильям Райкер), Марина Сиртис (Диана Трой), Брент Спайнер (Дейта) и Джери Райан (Семь-из-девяти). Новых героев сыграют Элисон Пилл, Сантьяго Кабрера, Мишель Херд, Гарри Тредэвэй и другие.

События сериала развиваются спустя 20 лет после завершения сюжета «Star Trek: Nemesis» (2002), это период Жан-Люк Пикар посвятил отдыху на Земле. Однако пенсию придется прервать, так как Вселенной снова угрожает опасность, справиться с которой могут только настоящие, хотя и уже довольно старые герои.

Исполнительным продюсером сериала выступил сам Патрик Стюарт, а также Алекс Куртцман, который уже работал над вселенной Звездный путь в роли сценариста и продюсера — Star Trek (2009) и Star Trek Into Darkness (2013).

Премьера первого сезона сериала в составе 10 серий состоится на платформах Amazon и CBS 23 января 2020 года.

Впервые о сериале Star Trek: Picard стало известно в июне 2018 года, позже его создатели объявили, что им удалось договориться с Патриком Стюартом об участии в проекте, хотя ранее он заявлял, что больше не планирует возвращаться к вселенной Star Trek.

Источник: EW