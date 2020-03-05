Вышел полноценный трейлер третьего сезона криминального сериала Ozark / «Озарк», премьера на Netflix состоится 27 марта

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Поклонники качественных криминальных драм наверняка заждались начала третьего сезона сериала Ozark / «Озарк», ведь предыдущий сезон закончился еще в 2018 году. Сегодня сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала, показав, чего стоит ожидать от семьи Бёрдов на этот раз.

Итак, судя по трейлеру, Мартину Бёрду (Джейсон Бейтман) и его супруге Венди (Лора Линни) все же удается построить и запустить казино The Missouri Belle. Однако предприятие по отмыванию денег для наркокартеля сталкивается с новыми вызовами и главным героям вновь приходится проявлять всю изобретательность, просто чтобы остаться в живых.

Премьера третьего сезона сериала Ozark / «Озарк» состоится 27 марта 2020 года на стриминговой платформе Netflix.

Источник: Netflix