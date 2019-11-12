Вышел свежий трейлер фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино» с обновленным дизайном Ежа Соника

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Как вы помните, после выхода первого трейлера фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино», фанаты настолько яростно раскритиковали внешний вид главного героя, что режиссеру Джеффу Фаулеру пришлось заявить об переделке дизайна ежа Соника и переносе даты выхода картины.

Today is the DAY! Could not be more excited to share our new Sonic with you. THANK YOU for your patience and support. This wouldn’t have been possible without the fans. #SonicMovie — Jeff Fowler (@fowltown) November 12, 2019

Сегодня создатели картины выложили свежий трейлер с обновленной внешностью Соника и в очередной раз подтвердили новую дату релиза 14 февраля 2020 года.

Сценарий к картине написали Патрик Кейси, Уорм Миллер и Орен Юзиэл, в ролях снялись Бен Шварц (Соник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Джим Керри (Доктор Эггман).

Напомним, что фильм «Sonic the Hedgehog» снят по одноименной серии платформеров от компании Sega, которые за последние 27 лет разошлись тиражом 800 миллионов копий.

P.S. Просто сравните старый и новый дизайн Соника и вы поймете, что редизайна стоило подождать:

Источник: Polygon