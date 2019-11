Вышел свежий трейлер фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино» с обновленным дизайном Ежа Соника

Как вы помните, после выхода первого трейлера фильма «Sonic The Hedgehog» / «Соник в кино», фанаты настолько яростно раскритиковали внешний вид главного героя, что режиссеру Джеффу Фаулеру пришлось заявить об переделке дизайна ежа Соника и переносе даты выхода картины.

Today is the DAY! Could not be more excited to share our new Sonic with you. THANK YOU for your patience and support. This wouldn’t have been possible without the fans. #SonicMovie

— Jeff Fowler (@fowltown) November 12, 2019