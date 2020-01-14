Вышел второй трейлер фантастического боевика Bloodshot / «Бладшот» с Вином Дизелем, премьеру перенесли на 13 марта 2020 года

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Компания Sony Pictures выложила второй трейлер фантастического боевика Bloodshot / «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли и перенесла премьеру картины с 21 февраля на 13 марта 2020 года.

Фильм основан на комиксах Valiant Comics о бывшем морском пехотинце Рэе Гаррисоне, которого воскрешают с помощью нанороботов в крови. Технологии не только возвращают героя к жизни, но и увеличивают его силу, скорость и другие возможности, а также практически мгновенно заживляют раны. Как водится, «спасители» из RST Сorporation решают воспользоваться способностями героя по собственному усмотрению, используя его в качестве идеального киллера с перезаписываемой памятью. А когда Бладшот пытается вырваться из-под контроля — натравливают на него армию улучшенных солдат-мутантов.





Роль Бладшота сыграл Вин Дизель («Форсаж»), злого ученого Эмиля Хартинга воплотил Гай Пирс («Помни»), также в картине снялись Эйса Гонсалес («От заката до рассвета»), Талула Райли (двукратная жена Илона Маска), Сэм Хьюэн, Алекс Эрнандес, Тоби Кеббелл и другие. Сценарий написали Джефф Уодлоу и Эрик Хайссерер, режиссером выступил Дэйв Уилсон.

Интересно, что авторы картины уже запланировали сиквел «Бладшота», а также две картины по комиксам «Предвестник», после чего последует кроссовер между двумя сериями под названием «Войны Предвестника». Впрочем, с учетом переноса даты премьеры, зеленый свет эти проекты получат лишь в случае коммерческого успеха первого «Бладшота».

Источник: Sony Pictures