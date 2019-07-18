Вышел второй трейлер фильма Ad Astra/«К звёздам». Премьера – через 2 месяца





Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма Ad Astra/«К звёздам». Это смесь научной фантастики, приключений, драмы и триллера. Режиссёром картины выступил Джеймс Грэй, ранее снявший фильмы «Затерянный город Z», «Роковая страсть» и сериал «Красная дорога». Он же написал сценарий к этому фильму в сотрудничестве с Итаном Гроссом.

Главную роль в фильме Ad Astra/«К звёздам» исполнил Брэд Питт. По сюжету, действия которого разворачиваются в недалёком будущем, инженер Рой Макбрайд отправляется в космос на поиски своего отца. Тот двадцатью годами ранее стал участником миссии по поиску внеземных цивилизаций, но так и не вернулся. Роль отца сыграл Томми Ли Джонс («Люди в Чёрном»). В фильме также снимались Рут Негга («Агенты «Щ.И.Т.», «Война миров Z»), Лив Тайлер («Армагеддон», «Невероятный Халк»), Дональд Сазерленд («Голодные игры»).

Фильм Ad Astra/«К звёздам» выходит в международный прокат 20 сентября 2019 года.