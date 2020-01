Вышли первые тизер-трейлеры боевика F9: The Fast Saga / «Форсаж 9», полноценный трейлер опубликуют в ближайшую пятницу

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала пару тизер-трейлеров боевика F9: The Fast Saga / «Форсаж 9» с Вином Дизелем в главной роли. Полноценный трейлер выйдет в ближайшую пятницу, а релиз фильма назначен на 22 мая 2020 года.

Первый ролик не слишком информативен — мы наблюдаем Доминика Торетто (Вин Дизель), Летти Ортис (Мишель Родригес) и их сына, которые наслаждаются семейной идиллией. При этом Летти передает знаменитый крестик Торетто (ищите на Aliexpress) ребенку, заявляя, что это «защита от того, что грядет».

Второй ролик содержит чуть больше интересных кадров, но по сути это просто реклама анонсирующего трейлер концерта.

Помимо пары главных героев к своим ролям вернется практически полный актерский состав в лице Джорданы Брюстер (Миа Торетто), Натали Эммануэль (Рамзи), Тайриза Гибсона (Роман Пирс) и Лудакриса (Тедж Паркер). В девятой части франшизы также вновь снимется главная злодейка предыдущей части Шарлиз Терон (Сайфер) и появится известный рестлер Джон Сина.

Интересно, что после конфликта с Вином Дизелем и выхода спиноффа Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / «Форсаж: Хоббс и Шоу», из девятой части пропали Дуэйн Джонсон (Люк Хоббс) и Джейсон Стейтем (Деккард Шоу), причем экранная мать последнего Хелен Миррен (Магдалина Шоу) в картине все же появится.

Помимо тизер-трейлеров, Вин Дизель также опубликовал постер фильма, центральное место в котором занимает тот самый крест.

Отметим, что премьера трейлера 31 января пройдет в формате концерта с участием актеров из фильма и ряда известных музыкантов, которым нашлось место в эпизодических ролях — Ozuna, Cardi B и др.

The Fast Saga continues. YOU’RE INVITED to join the cast at The Road to #F9 Live Concert & Trailer Drop in #Miami Friday, January 31, 2020. Featuring musical performances by @iamcardib, @wizkhalifa, @charlieputh, @Ozuna_Pr, and @Ludacris. Click below to see how you can attend.

— #F9 (@TheFastSaga) December 18, 2019