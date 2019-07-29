Walmart будет развозить онлайн-заказы по магазинам при помощи робомобилей Gatik





Гигант американского ритейла Walmart запустил очередной пилотный проект с использованием робомобилей, на этот раз — с участием стартапа Gatik, фургоны которого будут без вмешательства людей развозить онлайн-заказы в рамках сервиса самовывоза между несколькими супермаркетами в штате Арканзас. Ранее Walmart активно лоббировал изменения в региональное законодательство в части автономного транспорта, и теперь стало ясно с какой целью.

Как сообщается, Gatik — сравнительно скромный стартап, разрабатывающий платформу четвертого уровня автономности — то есть такую, с использованием которой автомобили способны ездить сами в большинстве ситуаций, а при экстренной необходимости смогут безопасно остановиться. Компания получила от инвесторов $4,5 млн — мизерную в сравнении с гигантами индустрии сумму — и уже готова выпустить свои робомобили, представляющие собой оборудованные стандартными лидарами, радами и камерами Ford Transit, на дороги общего пользования.

На первом этапе три фургона Gatik будут доставлять онлайн-заказы, собираемые в громадном супермаркете Supercenter в Роджерсе, в один из небольших магазинов типа Neighborhood Market около Бентонвилля. Отмечается, что робомобилям предстоит совершать до десяти поездок ежедневно в дневное время суток. При этом у них будет два маршрута — короткий и менее безопасный и длинный и более безопасный (оба начинаются и заканчиваются в одних и тех же точках). Вне часов пик робофургоны будут ездить по короткому маршруту длиною 3,2 км (километраж указан в одну сторону), предусматривающем, среди прочего, пересечение нерегулируемых перекрестков с поворотом налево. В часы пик автономные машины пустят в объезд по более безопасному 8-километровому пути. За рулем транспортных средств всегда будет находиться страхующий водитель.

Сколько времени продлится первый этап, не уточняется. Вместе с тем, указывается, что если испытания признают успешными, робомобили по аналогичной схеме начнут доставлять заказы в еще несколько магазинов.

Напоследок отметим, что стартап Gatik, в отличие от многих других производителей робомашин, не планирует в будущем выйти на рынок потребительского автономного транспорта. Американские инженеры намерены сосредоточиться исключительно на сегменте коммерческих грузоперевозок на средние дистанции для крупных ритейлеров и логистических предприятий, таких как Walmart, Amazon, UPS и FedEx. В стартапе заверяют, что использование робомобилей позволит удешевить стоимость B2B-грузопоперевозок вполовину.

Источник: hightech.plus