Warner Bros. бесплатно выложили в сеть документальный фильм об эволюции Бэтмобиля [видео]





Когда создатели нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли впервые показали дизайн своего Бэтмобиля, фанаты обвинили их в несоблюдении канона и неуважении к истории легендарного средства передвижения супергероя. И все потому, что новая версия автомобиля больше напоминала модифицированный маслкар, чем вычурное и высокотехнологичное творение богатого любителя необычных гаджетов.

Доводы более подкованных фанатов, которые приводили в пример изображения классических Бэтмобилей из комиксов, во внимание, как правило, не принимались. Однако теперь спор можно считать исчерпанным, так как Warner Bros. бесплатно выложили в сеть документальный фильм The Batmobile Documentary, в котором отслеживают эволюцию Бэтмобилей разных поколений. Часовой документальный фильм пока доступен без перевода, однако даже базовое знание английского языка позволит без проблем насладиться контентом, ведь главное в нем — визуальная составляющая.

Напомним, что помимо Роберта Паттинсона в перезапуске франшизы Batman от сценариста и режиссера Мэтта Ривза снимутся Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе). Премьера фильма Batman / «Бэтмен» запланирована на 25 июня 2021 года.

Источник: Motor1