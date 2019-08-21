Warner Bros. снимет четвертую «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс, режиссером будет Лана Вачовски





Весной 2017 года появилась информация, что Warner Bros. готовится к перезапуску культового фильма «Матрица». Напомним, первая часть трилогии в этом году отметила свой 20-летие, вернувшись в ограниченный украинский прокат в формате 4DX. Но с тех пор никаких подтверждений тому не было. И вот сегодня весьма неожиданно стало известно, что Warner Bros. работает над… четвертой частью франшизы «Матрица». Об этом изначально сообщил Variety со ссылкой на директора Warner Bros. Тоби Эммериха, затем на сайте компании вышел соответствующий пресс-релиз.

По данным источников Variety, производство картины может начаться уже в 2020 году. То есть, в лучшем случае фильм выйдет в 2021 году. Но подождать определенно стоит. Режиссером продолжения выступит Лана Вачовски, одна из сестер Вачовски, работавших над оригинальной трилогией. Она же напишет сценарий. Но самое потрясающее: к ролям вернутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. По данным издания, Морфеуса «переосмыслить» невозможно, так что вполне вероятно, что его сыграет более молодой актер.

Подробностей сюжета пока нет, что неудивительно, учитывая, что картина пока находится в стадии зарождения. Warner Bros. надеется привнести во франшизу новые идеи, которые появились у Вачовски за прошедшие годы.

Как сообщается, решение снять продолжение было принято после «идеального шторма» в карьере Киану Ривза: «Джон Уик 3» оказался одним из самых финансово успешных фильмов 2019 года по прибыли, как и «История игрушек 4», собравшая уже больше миллиарда долларов в прокате. А своим появлением в Cyberpunk 2077 актер произвел огромное впечатление на игровое сообщество.

Источник: Variety и Warner Bros.