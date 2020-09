Winamp Skin Museum. Веб-версия и коллекция из 65 тыс. «скинов» культового плеера позволяет окунуться в ламповые времена без всяких Spotify, Apple Music и вот этого всего

Эпоха Winamp с кастомизированными скинами, эквалайзером, плагинами визуализации и вечным упорядочиванием музыкальной коллекции осталась далеко позади — сегодня балом, как известно правят стриминговые сервисы Spotify, Apple Music и прочие. Но вот сейчас появился достойный повод вспомнить эти чудесные времена — разработчик Facebook Джордан Элдридж создал Winamp Skin Museum. Это бесконечно прокручиваемая коллекция из 65 000 скинов Winamp — с возможностью поиска и полностью интерактивная.

Finally ready to share the Winamp Skin Museumhttps://t.co/ryFQNj4yGd

Infinite scroll through 65k Winamp skins with instant search and in-browser interactive preview pic.twitter.com/JbCbtiFAw2

— Jordan Eldredge (@captbaritone) September 3, 2020