Winamp Skin Museum. Веб-версия и коллекция из 65 тыс. «скинов» культового плеера позволяет окунуться в ламповые времена без всяких Spotify, Apple Music и вот этого всего





Эпоха Winamp с кастомизированными скинами, эквалайзером, плагинами визуализации и вечным упорядочиванием музыкальной коллекции осталась далеко позади — сегодня балом, как известно правят стриминговые сервисы Spotify, Apple Music и прочие. Но вот сейчас появился достойный повод вспомнить эти чудесные времена — разработчик Facebook Джордан Элдридж создал Winamp Skin Museum. Это бесконечно прокручиваемая коллекция из 65 000 скинов Winamp — с возможностью поиска и полностью интерактивная.

Finally ready to share the Winamp Skin Museumhttps://t.co/ryFQNj4yGd Infinite scroll through 65k Winamp skins with instant search and in-browser interactive preview pic.twitter.com/JbCbtiFAw2 — Jordan Eldredge (@captbaritone) September 3, 2020

На сайте есть веб-версия с плейлистом по умолчанию (который включает знаковое интро «Llama Whippin’ Intro»). Более того, в него можно загружать аудиофайлы со своего компьютера, если, конечно, они есть. Можно даже загружать в плеер психоделические визуализации.

Все эти скины ранее были доступны в Internet Archive, разработчик Facebook просто собрал их в более удобном формате. Он описывает коллекцию как увековечивание «знакового момента истории интернет-искусства», призывая присылать ему скины.

И надо сказать, что художественная ценность этой коллекции действительно огромна — она в полной мере передает тенденции конца 90-х — начала 2000-х годов, когда наблюдался расцвет жанров electro-house и евротранс и нью-метал.

Пожалуй, единственное, что разочаровывает в этом музее скинов Winamp — это отсутствие поддержки сторонних скинов, меняющих размер и форму различных элементов Winamp. Но, возможно, оно и к лучшему, чтобы после возвращения к современным минималистическим UI не впасть в уныние.