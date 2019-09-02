WSJ: преступники выманили $234 000 у британской фирмы при помощи нейросети для подделки голоса





При помощи нейросети для подделки голоса мошенникам удалось выманить у британской компании $234 тысячи. Об этом пишет Quartz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Название пострадавшей фирмы не раскрывается. Журналисты уточняют лишь, что эта фирма — клиент страховой компании Euler Hermes Group и что она работает в Великобритании в сфере энергетики, а также имеет немецкое материнское предприятие.

Как сообщается, инцидент произошел в марте. В один прекрасный день гендиректору британской фирмы позвонили по телефону, причем в трубке зазвучал голос руководителя материнской компании с присущей ему интонацией и немецким акцентом. «Голос» попросил в срочном порядке перевести $234 тысячи на счет, якобы принадлежащий «венгерскому поставщику». Гендиректор британской фирмы, решив, что беседует со своим начальством, безоговорочно выполнил указание. Спустя некоторое время «голос» позвонил еще раз и заверил, что материнская компания вернула деньги британской «дочке». Британец, однако, заметил, что никакого возврата средств не было, и после третьего похожего звонка, который поступил уже с австрийского номера и в ходе которого тот же голос попросил провести еще один срочный платеж, отказался осуществить перевод и, заподозрив неладное, решил все перепроверить. В результате и вскрылся обман — оказалось, что из материнской компании главе британской «дочки» никто не звонил.

По данным полиции, мошенники использовали коммерческое программное обеспечение на основе ИИ, которое позволило сымитировать голос немецкого топ-менеджера. Вместе с тем, у правоохранителей пока нет подозреваемых — в настоящее время известно лишь, что деньги со счета несуществующего «венгерского поставщика» были переведены на мексиканский счет, после чего продолжили «путешествовать» по другим банковским аккаунтам.

В Euler Hermes отметили WSJ, что это первый подобный случай в их практике — до этого им не приходилось возмещать убытки, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта. В то же время, издание Quartz подчеркнуло, что это только начало, поскольку такого рода решения лишь начали распространяться.

Пример работы нейросети, позволяющей подделывать голоса.

Источник: VC