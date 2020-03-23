Xiaomi разработала помещающийся в рюкзак средних размеров ультракомпактный электроскутер Himo H1





Бренд Himo, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил, пожалуй, один из самых компактных электроскутеров в мире. Возможно, H1 — не самый быстрый или удобный, зато достаточно маневренный, а в сложенном виде влезает в среднего размера городской рюкзак.

В техническом плане новинка может похвастаться бесщеточным мотором на 180 Вт, позволяющим владельцу скутера разгоняться на самом быстром из скоростных режимов до 18 км/ч и преодолевать уклоны до 10 градусов, а также батареей на 7,5 А·ч, которой хватит на 30 километров пути.

Покрытая устойчивой к царапинам краской алюминиевая рама соединяет два безвоздушных амортизирующих 7-дюймовых колеса. Сиденье электроскутера мягкое и, как и руль, выполнено складным. Максимальные габариты аппарата (с учетом полностью выдвинутой рукоятки) — 840 х 485 х 955 мм. Вместе с тем, несмотря на небольшие размеры, H1 способен выдержать вес не очень крупного взрослого до 100 кг. Для ног райдера предусмотрены откидные подставки, расположенные над передним колесом.

В сложенном виде габариты H1 — всего 455×320×230 мм, что позволяет без труда сесть с ним в метро или автобус или подняться в офис. При желании мини-скутер можно нести в руках, однако удобнее перемещать его в рюкзаке, поскольку весит он все же немало: 14,5 кг.

В дополнение к вышеперечисленному H1 обладает также интегрированным в переднюю стойку LED-фонарем, LED-дисплеем с информацией о заряде батареи, скорости и режиме работы фары, цифровой системой торможения, съемным 1,8-килограммовым аккумулятором, на полную зарядку которого уходит от 4 до 6 часов, и задним светоотражателем.

В комплекте с H1 идет лишь одна съемная батарея. Приобрести запасной аккумулятор для электроскутера в настоящее время не представляется возможным, однако разработчики обещают, что в будущем дополнительные батареи для ультракомпактного агрегата таки появятся в продаже.

Электроскутер доступен для предзаказа на площадке Indiegogo. Несмотря на то, что краудфандинговая кампания уже собрала в десять раз больше заявленной суммы, на момент написания заметки предназначенные для первых инвесторов экземпляры по сниженной цене все еще предлагаются к приобретению за $469-499. Первые поставки Н1 запланированы на май. Когда электроскутер поступит в продажу, его цена в рознице составит $700.

Источник: hightech.plus