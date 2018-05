«Янни или Лорел?» Аудиозапись, которую люди слышат по-разному

Как известно, иллюзии могут быть не только зрительными, но и слуховыми. Одну из таких вот вербальных иллюзий недавно опубликовали на форуме Reddit. Это аудиозапись, на которой мужской голос произносит женское имя. И как это обычно бывает, пользователи разделились на два лагеря – одни слышат имя Янни, а другие — Лорел.

Аудиозапись быстро стала вирусной и разлетелась по соцсетям. Некоторые уже назвали ее аудиоверсией знаменитого «платья-хамелеона».

В действительности это вовсе не иллюзия. Как отмечает The Verge, это своего рода аудиовариант «вазы Рубина» — специального рисунка, который кажется то бокалом, то двумя лицами. В случае аудиозаписи весь секрет кроется в звуковых частотах. «Янни» соответствует более высоким частотам, а «Лорел» — низким. Из-за особенностей звуковой аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл, восприятие может меняться. Свое влияние здесь также оказывают особенности строения уха и самовнушение. А еще мозг старается компенсировать шумы и дополняет картинку на основе собственного опыта. Кроме того, с возрастом чувствительность к высоким частотам снижается, поэтому люди постарше могут услышать только имя «Лорел», а у детей слух намного острее, поэтому они в свою очередь слышат «Янни».

Чтобы услышать оба варианта не обязательно нужно иметь идеальный слух, можно просто поиграться с эквалайзером.

you can hear both when you adjust the bass levels: pic.twitter.com/22boppUJS1

— Earth Vessel Quotes (@earthvessquotes) May 15, 2018