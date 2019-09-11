Японская компания SNK представила ретро-консоль Neo Geo Arcade Stick Pro в виде геймпада с 20 предустановленными играми

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По всей видимости поколение, на детские годы которого пришлась популярность 16-битных консолей, наконец достигло среднего возраста и одноименного кризиса, вынуждающего ностальгировать и вновь покупать знакомые игрушки. Иначе трудно объяснить активный выпуск ретро-консолей, одной из которых стала модель Neo Geo Arcade Stick Pro от японской компании SNK.

Консоль с габаритами 430x215x125 мм выполнена в виде геймпада с джойстиком и кнопками. Создатели поместили внутрь аппаратную начинку, достаточную для запуска игр, а также предложили пользователям встроенную библиотеку из 20 предустановленных игр.

Консоль можно использовать в двух режимах — Joystick Mode и Console Mode. В первом случае ее можно подключить к ПК или ретро-консоли Neo Geo Mini и использовать в качестве джойстика. Во втором случае консоль подключается с помощью HDMI-кабеля к телевизору или монитору и сама выполняет роль консоли и джойстика одновременно. В этом режиме к системе также можно подключить еще один совместимый джойстик, чтобы поиграть вдвоем.

Компания SNK пообещала глобальный релиз модели Neo Geo Arcade Stick Pro, однако пока не озвучила стоимость, сроки и точный список игр (скорее всего в этот список войдут классические хиты компании King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown и др.)

Источник: The Verge