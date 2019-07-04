Японские инженеры создали роботов из сервоприводов и палок





Считается, что создание роботов требует долгой и тщательной разработки всех элементов конструкции. Однако новое исследование специалистов Токийского университета и компании Preferred Networks опровергает это распространенное убеждение. Работа японских инженеров посвящена обучению двигательным навыкам машин с конечностями нетрадиционной или произвольной формы, пишет IEEE Spectrum. Для этого исследователи собрали роботов из пары сервоприводов и палок.

Как сообщается, сначала созданные специалистами «агрегаты» учились ходить в программе-симуляции при помощи обучения с подкреплением. Инженеры подобрали на улице несколько обычных веток в форме букв Y и I, взвесили их и отсканировали в 3D, прикрепили к ним виртуальные приводы и датчики, а затем задали алгоритмам задачу разработать наиболее быструю походку. В финальной фазе авторы уже вручную внесли некоторые улучшения в код алгоритмов, чтобы «снизить вероятность самоповреждения роботов во время движения», после чего собрали реальные прототипы устройств.

Едва ли конкретно эти роботизированные решения найдут практическое применение, но сама возможность собрать движущегося робота буквально из того, что валяется под ногами, оснастив его простейшими сенсорами и обучив при помощи банального метода проб и ошибок, не может не привлекать, указывает IEEE Spectrum.

«Разумеется, собранные из подручных предметов роботы вряд ли будут столь же эффективными, как их «коллеги», сконструированные традиционным образом, — подчеркивает издание, — однако у этого подхода есть свои преимущества: например, он позволяет не беспокоиться о транспортировке конструкционных материалов и создавать роботов самых разных форм; кроме того, такие устройства легко чинить — правда, после починки их придется учить ходить или выполнять иные нужные действия заново».

«Эксперимент японских исследователей доказывает, что сегодня роботам необязательно быть конструктивно сложными — если, конечно, не предъявлять к ним завышенных требований», — подытоживают журналисты.

Источник: hightech.plus