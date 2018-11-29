Японские ученые научили роботизированный манипулятор синхронизировать свои действия с движениями человека

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Группа инженеров из Токийского университета разработала роботизированный манипулятор, способный отслеживать движения человека и адаптировать собственные с задержкой в одну миллисекунду.

Как сообщается, манипулятор состоит из трех пальцев, закрепленных на едином основании. Устройство работает в паре с высокоточной системой отслеживания движений, состоящей из инфракрасного излучателя, освещающего предмет в руке, и высокоскоростной камеры. Для отслеживания движений инженеры выбрали распространенный метод — на края предмета закрепляются светоотражающие маркеры, положение которых в реальном времени определяется камерой.

Благодаря такой системе робот способен в режиме реального времени подстраивать положение своих пальцев при вращении пластины человеком вокруг двух осей, а также компенсировать наклонение пластины таким образом, чтобы она всегда была параллельна полу. В качестве демонстрации возможностей системы инженеры показали, как человек вместе с роботом могут насадить пластину с отверстием диаметром 6,35 миллиметров на металлический штырь диаметром 6,325 миллиметров, оставляя пластину в горизонтальном положении.

Разработчики не рассказали о том, какими они видят потенциальные применения технологии. Возможно, такую систему можно применить в тяжелых моторизированных станках, которые могли бы постоянно отслеживать направление усилия пользователя и двигаться в соответствии с ним.

Источник: N+1