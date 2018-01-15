За первый месяц продаж консольную версию PlayerUnknown’s Battlegrounds купили более 3 млн владельцев Xbox One

“Королевская битва” PlayerUnknown’s Battlegrounds продолжает бить рекорды, записав на свой счет 3 млн проданных на Xbox One копий. Первая консольная версия PUBG вышла эксклюзивно на консоли от Microsoft 12 декабря 2017 года, так что на достижение этой отметки ей понадобился ровно месяц (показательно, что первый миллион консольных игроков присоединился к PUBG в первые два дня после релиза).

Отметим, что версия для консоли Xbox One была выпущена в рамках программы раннего доступа Xbox Game Preview. На первых порах игроки жаловались на недостаточную оптимизацию и проблемы с производительностью, однако с момент запуска команда разработчиков выпустила четыре обновления, которые несколько улучшили ситуацию. Команда обещает продолжать регулярно выпускать обновления, прислушиваясь к пожеланиям игроков на официальных форумах.

Кстати, именно поэтому разработчики пока не выпускают версию шутера для PlayStation 4 – там нет программы Early Access и они не смогут дорабатывать игру по ходу открытого тестирования. По словам руководителя PUBG Corp. Чан Хан Кима команда разработчиков уже приступила к изучению среды разработки для PlayStation 4, но до выхода финальной версии для Xbox One полноценная работа над PS4-версией не начнется.

Напомним, что суммарно на платформах PC и Xbox One уже было продано более 30 млн экземпляров игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, при этом начиная с декабря прошлого онлайн-шутер регулярно собирает в сети от 3 млн игроков и выше одновременно.

Источник: Xbox