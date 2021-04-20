Зак Снайдер рассказал, что его «Бэтмен против Супермена» должен был выйти под более «поэтичным» названием Son of Sun and Knight of Night

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Но руководству Warner Bros эта идея не понравилась.

Как отмечает Coming Soon, Зак Снайдер рассказал присутствующим на Justice Con, что утверждение названия «Бэтмена против Супермена» потребовало напряженных переговоров с руководством Warner Bros — даже решение использовать букву «v» вместо «versus» далось непросто, после длительных споров.

«Я им говорю, ребята, нельзя ли выбрать Son of Sun and Knight of Night или другой более поэтичный вариант. А они мне «Ни в коем случае» [после этой реплики Снайдер засмеялся] . И я такой в шутку: это, часом, не судебное заседание?» фрагмент из выступления Зака Снайдера на Justice Con.

Руководство Warner Bros. в итоге не поддержало идею Снайдера и придумало свой вариант названия Batman v Superman: Dawn of Justice, под которым лента и вышла в прокат в 2016 году.

Ранее студия Warner Bros. решила отказаться от планов по выпуску «Новых богов» Авы Дюверней и низкобюджетного хоррора «Впадина» о Павших из «Аквамена» Джеймса Вана.