«Заклятые друзья»: Финальный трейлер мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2»

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Киностудия Sony Pictures опубликовала финальный трейлер мультфильма The Angry Birds Movie 2 / «Angry Birds в кино 2» от компании Rovio Animation. Ролик рассказывает, почему бывшие непримиримые враги птицы и свиньи вынуждены стать «заклятыми друзьями» и начать искать «рогатку побольше».

Трейлер получился на удивление интересным, фанаты первой части увидят всех старых героев, а любители свежих решений оценят новых персонажей. Надеемся, что вторая часть окажется интереснее первой, причем не только для детей, но и для взрослых, которые поведут их в кинотеатры 8 августа 2019 года.





Сценарий второй части анимационной части франшизы написал Питер Экерман, в качестве режиссера выступил Туроп ван Орман, которые полностью заменили старую креативную команду в составе Джона Витти, Клея Кейтиса и Фергала Рейли.

А вот актеры озвучания остались прежними, так что англоязычные фанаты первой части услышат все тех же Джейсона Судейкиса (Ред), Джоша Гэда (Чак), Дэнни Макбрайда (Бомб), Билла Хейдера (Леонард) и Питера Динклэйджа (Могучий Орёл). Новичков озвучат Аквафина (Кортни), Рэйчел Блум (Серебрянка), Лесли Джонс (Зета), Ники Минаж (Пинки) и другие.

Источник: Sony Pictures