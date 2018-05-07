Завтра в онлайн-шутере Fortnite стартует специальный режим Infinity Gauntlet, в котором каждый сможет превратиться в Таноса из Avengers: Infinity War

Завтра в онлайн-шутере в жанре «Королевской битвы» Fortnite: Battle Royale стартует специальный ограниченный по времени режим Infinity Gauntlet Limited Time Mashup по мотивам новых «Мстителей» / Avengers: Infinity War. Таким образом два крупных развлекательных проекта решили воспользоваться пиком своей популярности, чтобы привлечь еще больше внимания потенциальной аудитории.

В новом режиме на карте будет случайным образом генерироваться легендарная перчатка Таноса с Камнями Бесконечности и тот, кто первым сможет подобрать ее и собрать полный набор камней, превратится в могущественного суперегероя со всеми его возможностями. Подобный кроссовер стал возможным благодаря тому, что режиссеры Avengers: Infinity War братья Руссо являются фанатами игры Fortnite. Именно они после завершения съемок фильма связались с креативным продюсером Epic Games Дональдом Мастардом и предложили ему подобное сотрудничество.

Вряд ли следует упоминать, что ответственные за проект Fortnite: Battle Royale не стали долго размышлять и практически сразу дали свое согласие. Всем, кому интересно узнать, что конкретно получилось у объединенной команды, рекомендует завтра зайти в онлайн-шутер и опробовать новый режим, не забывая о том, что он будет ограничен во времени.

Источник: IGN