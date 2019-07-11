Зонд «Вояджер-2» вновь начал испытывать недостаток энергии





Команда миссии «Вояджер-2» отключила обогреватели одного из научных приборов, установленных на аппарате. Это было сделано в рамках новой программы энергопотребления, принятой в связи с уменьшением мощности бортовых РИТЭГов, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Отметим, что два зонда программы «Вояджер» были запущены для исследования Солнечной системы в 1977 году. Аппараты смогли сблизиться со всеми четырьмя планетами-гигантами и исследовать их, а затем направились к окраинам Солнечной системы. Планировалось, что устройства проработают не больше пяти лет, однако на сегодняшний день продолжительность их миссии составляет почти 42 года. Сейчас «Вояджер-2» находится на расстоянии 120,3 астрономических единиц от Земли, а «Вояджер-1», являющийся самым удаленным рукотворным объектом, — на расстоянии 145,5 астрономических единиц. Оба аппарата уже покинули гелиосферу: «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство в 2012 году, «Вояджер-2» — в 2018.

Одна из основных проблем, связанных с аппаратами, заключается в том, что они получают все меньше энергии, необходимой для работы научных приборов и систем обогрева, из-за деградации и снижения мощности основанных на распаде плутония-238 бортовых РИТЭГов, которые сейчас генерируют на 40% меньше энергии, чем 42 года назад. В то же время, всем астрономам и даже простым людям очень хочется, чтобы устройства проработали максимально долго.

«Оба зонда «Вояджер» исследуют регионы, которые никогда прежде не посещались, поэтому каждый день их работы – это день новых открытий», – констатирует участник проекта Эдвард Стоун из Калифорнийского технологического института.

Поскольку «подзаправить» аппараты не представляется возможным, инженерам NASA ранее пришлось разработать план экономии энергии, который позволил продлить жизнь самым далеким посланцам Земли. План заключался в том, что инженеры шаг за шагом отключали менее важные устройства — такие как фотокамеры, с помощью которых «Вояджеры» снимали планеты и спутники в Солнечной системе, — чтобы сохранить работоспособность самых необходимых систем, в частности, систем обогрева топливопроводов, питающих двигатели ориентации (напомним, что аппараты пользуются двигателями, чтобы сохранять антенны направленными к Земле; если прервется связь, для землян это будет равносильно гибели зондов: что толку от собранных уникальных данных, если человечество их никогда не получит?).

В итоге на борту «Вояджера-1» в настоящее время функционирует четыре научных прибора из одиннадцати. Это магнитометр, прибор для изучения плазмы и два прибора для исследования космических лучей: регистратор низкоэнергетических заряженных частиц и подсистема [для изучения] космических лучей, или cosmic ray subsystem (CRS). У «Вояджера-2», который представляет собой точную копию своего собрата, действуют те же приборы плюс еще одна система для изучения плазмы.

Вместе с тем, на днях стало известно, что последнему аппарату — ввиду того, что у него больше работающих научных установок — вновь перестало хватить энергии, чтобы питать все эти приборы и их обогреватели. В связи с этим инженеры NASA разработали новый план энергосбережения, согласно которому было принято решение отключить в первую очередь обогреватель системы CRS.

Почему рок пал именно на эту систему? Дело в том, что устройство может принимать космические лучи лишь с определенных направлений, а потому на данный момент оно «менее полезно», чем другие приборы. Впрочем, отключение обогревателя еще не означает, что сама установка выйдет из строя. Так, на данный момент CRS продолжает функционировать, хотя его температура уже опустилась ниже -59 °C, что на десять градусов ниже, чем предельная температура, при которой систему тестировали на Земле.

В дальнейшем, по мере необходимости, исследователи готовы отключить еще несколько обогревателей.

Беда не приходит одна

Вместе с тем, это еще не все проблемы, возникшие у «Вояджера-2»: помимо РИТЭГов, в последнее время стали хуже выполнять свою функцию еще и двигатели ориентации.

В 2017 году подобные трудности возникли у «Вояджера-1». Тогда специалисты нашли выход, впервые за 37 лет включив резервные микродвигатели. Теперь аналогичная операция предстоит и «Вояджеру-2», не запускавшему эти двигатели с 1989 года. Ее планируется выполнить до конца месяца.

В NASA надеются, что эти решения продлят работу аппарата еще на несколько лет.

Напоследок отметим, что как уточняет издание New Atlas, полное истощение источников питания у «Вояджеров» ожидается примерно в 2025 году.

«Невероятно, что приборы «Вояджеров» оказались настолько живучими, – признается руководитель проекта Сюзанна Додд из Лаборатории реактивного движения NASA. – Мы гордимся тем, что они выдержали испытание временем, и продолжим исследовать все имеющиеся варианты, чтобы как можно дольше сохранить для аппаратов возможность получать уникальные научные данные».

Источник: N+1