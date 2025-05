Los lanzamientos musicales más interesantes de mayo de 2025: Jerry Heil, Miley Cyrus, Garbage, Morcheeba, Palindrome y The Maneken

El último mes de primavera nos ha entristecido con frío y lluvias persistentes, pero la música sigue calentándonos el corazón. Hemos reunido los lanzamientos musicales más interesantes de mayo de 2025 que prometen ser lo más destacado del año: desde el nuevo disco del icono del pop Miley Cyrus y el regreso de la leyenda del trip-hop Morcheeba hasta el primer álbum en inglés de los participantes en Eurovisión 2025 Ziferblat y las 16 facetas del imprevisible Jerry Heil.

Jerry Heil — «Архетипи»

Género: pop

Fecha de publicación: 2 de mayo

Número de canciones: 16

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El cantante, compositor y miembro ucraniano de la Academia de la Grabación estadounidense Jerry Heil ha presentado un nuevo álbum de larga duración «Archetypes», que consta de 16 canciones. Varios temas han sido coescritos por músicos famosos: Misha Pravyvyi (Anima mea), MONATIK y Eugene Khmara («I Begged»), así como YARMAK («¿De qué piso del cielo eres?»). Cabe destacar que esta última canción ocupa actualmente el primer puesto de TOP 50 Spotify ucraniano.

Curiosamente, Jerry Heil considera que el álbum no es sólo una recopilación de sus últimos trabajos, sino una especie de mapa, cada una de cuyas 16 canciones representa una de las facetas de su personalidad «Cada tema de este álbum es como un arquetipo distinto de mí, — reconoce el cantante. —No son junguianos, sino míos: el ingenuo lírico, el rebelde introvertido, el Jerry juguetón de 2019, la ninfa… Me pregunto si los reconoces a todos. O quizá oigas algo más».

Ziferblat — Of Us

Género: art-rock, fusión, funk

Fecha de publicación: 2 de mayo

Número de pistas: 9

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Ziferblat, la banda que representó a Ucrania en el Festival de Eurovisión 2025, ha publicado su segundo y primer álbum en inglés. Of Us no solo presenta el trabajo de la banda en la escena mundial, sino que también intenta impresionar a los oyentes con experimentos musicales al borde del art rock y el funk.

Al presentar el disco en Instagram, la banda señaló que se había creado en el menor tiempo posible: «Esto nos obligó a hacer un mínimo de ajustes, sobre todo presentártelo todo tal cual. Y es estupendo que todo haya salido así con este material».

Suzanne Vega — Flying with Angels

Género: indie rock, folk

Fecha de publicación: 2 de mayo

Número de canciones: 10

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

La mención de la cantante y compositora folk estadounidense Suzanne Vega seguramente evocará emociones nostálgicas entre los oyentes de más edad. Después de todo, en 1990, un remix de su canción Tom’s Diner del dúo de DJ británicos DNA se hizo extremadamente popular y se convirtió en un éxito de las discotecas ucranianas durante mucho tiempo. Flying with Angels es el décimo álbum de larga duración de Suzanne y la primera colección de canciones originales desde su concierto «Tales from the Realm of the Queen of Pentacles» de 2014.

Los críticos señalan que el último trabajo de la estrella añade nuevos colores a la paleta de su obra. La predominantemente hablada «Lucinda» insinúa el rap, la sensual «Love Thief» atrae con sus arreglos de R&B, y «Rats» suena como si formara parte de la «new wave» de los años 70 con sus guitarras estridentes y su órgano chirriante. Cambiando con los tiempos, las letras de Vega, antaño sencillas y cotidianas, han adquirido un cariz político. Por ejemplo, insta a los oyentes a no callarse («Speakers Corner») cuando el espacio mediático está cada vez más lleno de noticias falsas y desinformación. Pero también queremos agradecer a la cantante su majestuosa y desgarradora canción «Last Train From Mariupol» con una guitarra de estilo bandura y la conmovedora voz de su hija Ruby Frum. Kali Uchis — Sincerely Género: neo-soul, dream-pop, R&B

Fecha de publicación: 9 de mayo

Número de temas: 14

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

La cantante colombiana-estadounidense Kali Uchis anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio Sincerely Mysterious teaseren la que susurra «Sueño con un hogar donde incluso el tiempo se detenga. Un lugar donde todo vaya como debe».

En una entrevista concedida en marzo a 10magazine la artista intrigó aún más a sus fans al afirmar que su último proyecto tiene cualidades curativas milagrosas «Con este álbum he podido curarme en muchos sentidos, — Uchis compartió con los periodistas. —Pero nunca supe que lo estaba creando con este mismo propósito».

The Maneken — Nova Era

Género: funk rock, disco-funk, electrónica, hip-hop

Fecha de publicación: 23 de mayo

Número de pistas: 14

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Tras un paréntesis de cuatro años, el compositor, arreglista y vocalista de The Maneken, Yevhen Filatov, ha publicado su quinto álbum de estudio, «Nova Era». La razón de este retraso queda clara cuando se sabe que se empezó a trabajar en el proyecto antes de la pandemia, y que más de 50 artistas trabajaron en él en estudios y en línea a través de Zoom.

Esto también hizo que el concierto fuera bastante ecléctico: entre sus 14 temas, se pueden encontrar muestras de estilos completamente diferentes, desde el maravilloso y optimista disco «Walker» (mi favorito) hasta soul «New Era» y rap «Until It’s Over». Según Yevhen, el sonido funky del álbum es un recuerdo de los tiempos felices de paz y representa la esperanza de su regreso.

Morcheeba — Escape the haos

Género: electrónica, trip-hop

Fecha de publicación: 23 de mayo

Número de pistas: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Celebrando tres décadas desde la creación del grupo, las estrellas del trip-hop Sky Edwards y Ross Godfrey han presentado a sus seguidores su undécimo álbum de estudio. Titulado «Escape the Chaos», vuelve a hacer gala de la atmósfera hipnótica y relajada que hizo famoso al dúo en la década de 1990 (hay una casete de «Big Calm» por ahí en algún armario, bien reproducida hasta la saciedad) y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo.

Ross Godfrey señala que «todo este álbum — es un proceso de intentar reconectar con lo que es realmente importante. Ya sea lo que hay en tu corazón, o con el mundo, poner los pies en la hierba y sentir el suelo bajo tus pies». Sky continúa su reflexión: «El apocalipsis siempre está en el horizonte, tanto personal como global. Es reconfortante refugiarse en la música y el amor con los más cercanos».

Neyodovana — «Тобі»

Género: pop oscuro, gótico

Fecha de publicación: 23 de mayo

Número de canciones: 6

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Quizás fue una decisión emocional añadir el álbum de debut del músico y artista de Lviv Solomiya Sereda a nuestro TOP 10 de lanzamientos musicales de mayo. Pero mientras escuchaba «Тобі», no dejaba de pensar que estaba escuchando algo especial. Desde los sofisticados arreglos y las grandes letras hasta la sombría atmósfera de cámara a lo Lana Del Rey, — Neyodovana te hace escucharla una y otra vez.

«Паліндром» — «Dream translation machine»

Género: rock alternativo

Fecha de publicación: 23 de mayo

Número de temas: 12

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Conocido por su nombre artístico «Palindrome», el cantante de Lviv Stepan Burban ha publicado su quinto álbum de estudio «Dream Machine». Sus 12 temas incluyen colaboraciones con Khrystyna Soloviy, Kurgan y la banda de Kherson Signals Feed the Void.

El título del álbum hace referencia a un aparato que Stepan quería construir de niño para ver los sueños en la pantalla del televisor. Según el intérprete, esta imagen se convirtió en una metáfora de sus reflexiones sobre lo desconocido y la exploración de las partes ocultas de su propia personalidad.

Miley Cyrus — Something Beautiful

Género: dance-pop, indie

Fecha de publicación: 30 de mayo

Número de canciones: 13

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

El 30 de mayo de 2025, Columbia Records lanzó el noveno y posiblemente más ambicioso álbum del icono del pop moderno estadounidense Miley Cyrus. Something Beautiful está llamado a ser un viaje asombroso y rompedor de géneros con atrevidos conceptos visuales que la artista «ganadora de un Grammy» dice.. inspirado película de terror «Mandy» y el álbum The Wall de Pink Floyd.

Se espera que el primer álbum «visual» de Cyrus combine música con imágenes impactantes e irá acompañado de una película que se estrenará el próximo mes de junio «Incluso los periodos más oscuros de nuestras vidas tienen su belleza,— dice el artista estrella. —Son la sombra, el carboncillo, la eclosión. Es imposible crear un cuadro sin tonos claros y oscuros».

Garbage — Let All That We Imagine Be the Light

Género: alt-rock, grunge-pop

Fecha de publicación: 30 de mayo

Número de canciones: 10

Dónde escucharlo: YouTube Music, Spotify, Apple Music

La banda de rock alternativo Garbage regresó con su octavo álbum de estudio Let All That We Imagine Be the Light, que salió a la venta el 30 de mayo. Hablando al unísono con Morcheeba y Suzanne Vega, la vocalista Shirley Manson afirma que el mundo moderno se ha convertido en un lugar demasiado oscuro y considera que su tarea es cambiarlo.

«Cuando hice este álbum, estaba decidido a encontrar un mundo más esperanzador y edificante en el que sumergirme. El título del álbum, Let Everything We Imagine Be Light (Que todo lo que imaginemos sea luz), es la declaración perfecta para el álbum en su conjuntoexplica el cantante. —Cuando todo parece oscuro, parece necesario buscar las fuerzas de la luz, la positividad y la belleza en el mundo. Es casi una cuestión de vida o muerte. Estrategia de supervivencia».