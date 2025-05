Los nuevos juegos más interesantes de mayo de 2025

Tras un abril trepidante con sus remasterizaciones, grandes estrenos en nuevas plataformas y sorpresas inesperadas, mayo da la bienvenida a los jugadores con un enfoque más equilibrado. Es un mes en el que las superproducciones conviven con proyectos de nicho, y las esperadas secuelas se estrenan codo con codo con interesantes experimentos de la escena indie. Destacan el regreso de clásicos en un nuevo formato — Age of Empires II en PlayStation, el surrealista Among Us 3D y el DLC a gran escala para Elden Ring. Y sí, este mes no faltará un juego AAA de la serie DOOM.

Age of Empires II: Definitive Edition

Género: Real-time strategy

Date: 6 de mayo

Plataformas: PS5

Hace diez años, la aparición de clásicos RTS estratégicos en las consolas parecía una fantasía. Pero en los últimos años, se ha convertido en una rareza. En mayo, PlayStation 5 recibe la versión completa de Age of Empires II: Definitive Edition. Esta adaptación incluye todos los complementos, IA mejorada, actualizaciones gráficas y compatibilidad total con gamepad. Según los desarrolladores, la interfaz se ha rediseñado seriamente para adaptarse a las necesidades del gamepad, por lo que la gestión de unidades y construcciones debería ser intuitiva.

El juego promete funcionar bien en PS5, permitiendo lanzar batallas a gran escala con cientos de unidades incluso en modo portátil (a través de Remote Play). Si creciste con los juegos de estrategia de los 90, esta es una gran oportunidad para sumergirte de nuevo en la atmósfera familiar.

Among Us 3D

Género: Party, Social deduction

Date: 6 de mayo

Plataformas: PC

La conocida fórmula de deducción social de Among Us adquiere una nueva dimensión — esta vez literalmente. Among Us 3D lleva el juego a un mundo completamente tridimensional con vista en tercera persona, nuevas animaciones y mapas significativamente rediseñados. Las actualizaciones visuales no destruyen el espíritu del original, sino que añaden más empuje, tensión y oportunidades de interactividad.

Se ha hecho especial hincapié en la atmósfera: los sabotajes tienen ahora un aspecto más impresionante, y las persecuciones pueden tener lugar en pasillos con una iluminación realista. Los requisitos del sistema siguen siendo bajos, por lo que se puede jugar incluso en hardware «medio.

Spirit of the North 2

Género: Adventure, Indie, Puzzle, Casual

Date: 8 de mayo

Plataformas: PC, PS5, PS4, Xbox Serie X|S

La secuela del calurosamente recibido juego de aventuras sobre un zorro y su guía — es otro ejemplo de experiencia de juego pausada y atmosférica. En Spirit of the North 2, el jugador vuelve a explorar hermosos paisajes nevados, resuelve rompecabezas ambientales e interactúa con la fauna del mundo nórdico.

Los desarrolladores de Infuse Studio prometen un mundo abierto ampliado, nuevas habilidades del personaje principal y una narrativa más profunda sin una sola palabra pronunciada. Si echas de menos juegos como Journey o The First Tree, deberías prestar atención.

Revenge of the Savage Planet Género: Adventure, Platform

Date: 8 de mayo

Plataformas: PC, PS5, PS4, Xbox Serie X|S La pseudo-secuela de Journey to the Savage Planet hace aún más hincapié en el humor absurdo, el caos colorido y los experimentos locos con el ecosistema del planeta alienígena. Aquí, los jugadores vuelven a explorar un entorno asombroso, explorar criaturas, fabricar herramientas y encontrar aventuras donde no las esperaban.

Esta vez, los autores han actualizado significativamente el sistema de combate y han añadido más contenido a la historia, pero el tono general sigue siendo ligero y humorístico. Es un juego perfecto para los que quieren divertirse sin ser demasiado pretenciosos.

DOOM: The Dark Ages

Género: FPS

Date: 15 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

Vuelve DOOM en una ambientación inusual — fantasía oscura con referencias a la Edad Media. DOOM: The Dark Ages lleva a los jugadores a un mundo oscuro en el que las armaduras recuerdan a las de los caballeros y los enemigos parecen personajes de grabados del siglo XVI. Pero no te dejes engañar por el estilo: sigue siendo el mismo DOOM ultradinámico sin apenas pausas para respirar.

La atención se centra en las nuevas mecánicas de combate cuerpo a cuerpo, así como en la posibilidad de usar armas medievales con el estilo de DOOM.

RoadCraft

Género: Vehicle simulation

Date: 20 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

Simulador de equipos de construcción en el que el jugador dirige una empresa especializada en la restauración de infraestructuras tras catástrofes naturales. El juego incluye 40 tipos de equipos pesados que pueden utilizarse para evaluar los daños, retirar escombros, transportar materiales y reparar carreteras y puentes. Los escombros pueden reciclarse en materiales de construcción, y los equipos pueden manejarse manualmente o automatizarse trazando rutas para aumentar la eficacia. La versión de lanzamiento viene con — ocho mapas y soporte cooperativo para hasta cuatro jugadores.

Deliver At All Costs

Género: Action-adventure

Date: 22 mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

Imagina una mezcla de Death Stranding y Overcooked, donde entregas a toda costa — por barco, aire, quad o a pie. Deliver At All Costs — es un juego arcade cooperativo que se juega fácil, pero rápidamente se convierte en un caos con puentes inestables, tormentas y clientes locos.

El juego tiene modos para un jugador y cooperativo local/online. La característica principal son las condiciones meteorológicas dinámicas que afectan seriamente a la ruta. Es ideal para un grupo de amigos que no tengan miedo a caerse de la pista para echarse unas risas.

Elden Ring: Nightreign

Género: Action RPG, Roguelike

Date: 30 de mayo

Plataformas: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Nightreign — es una expansión a gran escala para Elden Ring que promete no solo nuevos jefes y localizaciones, sino también un nuevo argumento con su propio final.

La expansión lleva a los jugadores a la región generada proceduralmente de Limeweld — una versión modificada del familiar Limgrave del original. Aunque el juego admite el modo en solitario, está diseñado como un juego cooperativo para tres jugadores que tienen tres días de juego para prepararse para el jefe final.

F1 25

Género: Racing

Date: 30 de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

La actualización anual de la serie de carreras de Codemasters se centra este año en un nuevo modo carrera adaptado al calendario real de la Fórmula 1. F1 25 también contará con una interacción en profundidad con el equipo: el jugador podrá influir en el desarrollo del coche, la elección de estrategias e incluso la campaña de relaciones públicas.

Visualmente, el juego se ha actualizado ligeramente, pero la física y el sistema de daños se han mejorado notablemente. Para los fans del género, es un juego imprescindible, y para todos los demás, una razón más para acercarse a las carreras.

Kingdom Come: Deliverance II — Brushes with Death (DLC)

Género: Action RPG

Datemediados de mayo

Plataformas: PC, PS5, Xbox Serie X|S

En mayo, Kingdom Come: Deliverance 2 recibirá su primer gran pack de expansión llamado Brushes with Death. El DLC añadirá un nuevo personaje clave al juego — un artista cuyo pasado está lleno de secretos. Además de las nuevas misiones, los jugadores como Henry podrán personalizar sus escudos con la función de pintura — eligiendo estilos, patrones y colores. Esta función solo estará disponible como parte de la expansión, ya que será necesario ponerse en contacto con el maestro Voyage para iniciar la historia.

Junto con Brushes with Death, Warhorse Studios también lanzará una actualización gratuita 1.3, que añadirá tiro con arco a caballo, minijuegos de carreras de caballos y mejoras en el equilibrio del juego — especialmente en la zona de Kuttenberg. Esto es solo el principio de una extensa hoja de ruta de contenidos posterior al lanzamiento, con otros dos DLC importantes por llegar, así como una serie de actualizaciones gratuitas, entre las que se incluye la posibilidad de cambiar el peinado de Henry.